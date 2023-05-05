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Published Сегодня, 03:55
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Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту сноса здания по улице Советской, 24 в Центральном районе Новосибирска. По результат проверки будет принято процессуальное решение. Это следует из ответа, полученного гражданской активисткой Еленой Гавровской от старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елены Коноваловой. Ранее Гавровская обращалась к представителям Следственного комитета с просьбой зафиксировать факт утраты объекта культурного наследия регионального значения.
Двухэтажное здание было полностью уничтожено в начале апреля текущего года. Предполагается, что его месте будет построена точная копия.
"Началась реконструкция здания музея имени Юрия Васильевича Кондратюка на улице Советской. Зданию вернут исторический облик. Новосибирск получил федеральное финансирование на реализацию этого проекта. Сейчас Дом Кондратюка находится в аварийном состоянии и требует масштабной реконструкции", - объяснил действия муниципалитета мэр Анатолий Локоть.
Однако понятие "реконструкция" неприменимо к объектам культурного наследия. Согласно федеральному закону № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" на таких объектах можно проводить ремонт, реставрацию, консервацию и другие подобные работы, не связанные с изменением параметров объекта, что как раз подразумевает под собой термин "реконструкция".
На несоответствие заявленных целей и законодательства прямо указано и в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая была выполнена перед началом работ.
"Соответственно, все должностные лица, упоминающие данный термин в отношении объекта культурного наследия, манипулируют общественным мнением и допускают возможность нарушения федерального законодательства", - считает Елена Гавровская.
Она требует возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, которые довели памятник истории, стоявший на балансе муниципалитета, до аварийного состояния. Параллельно активистка обратилась в Министерство культуры РФ с просьбой дать правовую оценку действиям мэрии Новосибирска.
"Считаю, что своими заявлениями о том, что "реконструкция" дома Кондратюка, а на самом деле варварское уничтожение, проводится по национальному проекту "Культура", должностные лица мэрии дискредитируют не только себя, но и сам национальный проект", - добавила Гавровская.
Здание, имевшее статус памятника истории, было построено в 1924 году. В 1993 в нем открыли "Мемориальный музей им. Ю.В. Кондратюка" с подлинными документами и уникальными макетами космических кораблей. В 2016 было принято решение о консервации здания в связи с его неудовлетворительным состоянием, экспозицию перенесли на другие площадки Музея Новосибирска.
Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов. Именно в здании на Советской,24 находилось рабочее место изобретателя.