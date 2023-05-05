Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов. Именно в здании на Советской,24 находилось рабочее место изобретателя.