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В центре Новосибирска четыре светофора изменили режим работы

10 апреля 2023, 02:28
Фото: atas.info
Светофоры изменили режим работы в Новосибирске
Светофоры изменили режим работы на четырех перекрестках в Новосибирске. Читатели Atas.info жалуются, что нововведения провоцируют пробки в центре города.

Теперь зеленый свет включается сразу во всех направлениях на перекрестках улиц Каменская - Орджоникидзе - Мичурина, Семьи Шамшиных и Крылова, а также Каменская и Депутатская. При этом все фазы сигналов сокращены.

Новый режим работы светофоров введен для комфорта и безопасности пешеходов. Но, как оказалось, многие из горожан остались этим недовольны.

«У пешеходов есть всего около 16 секунд на то, чтобы перейти дорогу. Но никто не успевает, тогда перебегают проезжую часть по диагонали. А водители стоят еще дольше – так скапливается пробка», - рассказали читатели Atas.info.

Напомним, ранее режим работы светофором изменили на улицах Ленина и Советской в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Светофор#Дорога#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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