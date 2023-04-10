В центре Новосибирска четыре светофора изменили режим работы

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Теперь зеленый свет включается сразу во всех направлениях на перекрестках улиц Каменская - Орджоникидзе - Мичурина, Семьи Шамшиных и Крылова, а также Каменская и Депутатская. При этом все фазы сигналов сокращены.
Новый режим работы светофоров введен для комфорта и безопасности пешеходов. Но, как оказалось, многие из горожан остались этим недовольны.
«У пешеходов есть всего около 16 секунд на то, чтобы перейти дорогу. Но никто не успевает, тогда перебегают проезжую часть по диагонали. А водители стоят еще дольше – так скапливается пробка», - рассказали читатели Atas.info.
Напомним, ранее режим работы светофором изменили на улицах Ленина и Советской в Новосибирске.