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Новосибирцы массово проехали на красный свет

Сегодня, 10:21
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
массовое нарушение ПДД
Видео из Новосибирска, на котором сразу пять автомобилей проезжают на запрещающий сигнал светофора, опубликовано в ВК-паблике “АСТ-54”.

Инцидент произошел на пересечении ул. Плановой и Тимирязева, несмотря на то, что светофор горел красным, перекресток проехали сразу пять машин.

В комментариях подписчики заступились за нарушителей, объяснив несоблюдение ПДД изменением режима работы светофоров.

“Так там раньше зеленый светофор на Стасова одновременно загорался со светофором на Тимирязева, люди привыкли, я уже там 5 ДТП видел из-за этого”, - написал Алексей.

«Светофоры сделайте так, как работали раньше, а не так чтоб по очереди зелёный загорался! Я первый раз, когда увидел это новшество, сам не заметил и поехал”, - отметил Андрей.

“А зачем смотреть на светофор, который загорается ПОСЛЕ перекрестка", - поинтересовалась Евгения.

Ранее в "АСТ-54" появился ролик с Honda Fit, которая врезается в такси, подлетает, встает на два колеса и проезжает по боковине бело-желтого автомобиля.

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