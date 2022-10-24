Новосибирцы массово проехали на красный свет

Инцидент произошел на пересечении ул. Плановой и Тимирязева, несмотря на то, что светофор горел красным, перекресток проехали сразу пять машин.
В комментариях подписчики заступились за нарушителей, объяснив несоблюдение ПДД изменением режима работы светофоров.
“Так там раньше зеленый светофор на Стасова одновременно загорался со светофором на Тимирязева, люди привыкли, я уже там 5 ДТП видел из-за этого”, - написал Алексей.
«Светофоры сделайте так, как работали раньше, а не так чтоб по очереди зелёный загорался! Я первый раз, когда увидел это новшество, сам не заметил и поехал”, - отметил Андрей.
“А зачем смотреть на светофор, который загорается ПОСЛЕ перекрестка", - поинтересовалась Евгения.
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