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Автомобиль вспыхнул на трассе под Новосибирском – ветер не давал потушить пламя

Сегодня, 01:14
Фото: АСТ-54
Огонь охватил легковой автомобиль

Автомобиль вспыхнул на Ордынском шоссе под Новосибирском

В Новосибирской области на Ордынском шоссе загорелся автомобиль, подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС, инцидент произошел в четверг, 20 октября в позднее время. Автомобиль вспыхнул на трассе К-17Р – недалеко от села Верх-Ирмень.

Пожарные тушили огонь около четырех минут. Машина выгорела полностью. Все обошлось без пострадавших.

На опубликованных кадрах в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» заметно, что возле легковушки стоит человек, а ситуацию усугублял сильный порывистый ветер.

Напомним, что вчера вспыхнул расселенный барак на улице Вертковской. Огонь не удалось потушить оперативно из-за сильного ветра. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022
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