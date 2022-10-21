Автомобиль вспыхнул на трассе под Новосибирском – ветер не давал потушить пламя

По данным ГУ МЧС, инцидент произошел в четверг, 20 октября в позднее время. Автомобиль вспыхнул на трассе К-17Р – недалеко от села Верх-Ирмень.
Пожарные тушили огонь около четырех минут. Машина выгорела полностью. Все обошлось без пострадавших.
На опубликованных кадрах в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» заметно, что возле легковушки стоит человек, а ситуацию усугублял сильный порывистый ветер.
Напомним, что вчера вспыхнул расселенный барак на улице Вертковской. Огонь не удалось потушить оперативно из-за сильного ветра.