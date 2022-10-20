Пожар на Вертковской локализован, несмотря на сильные порывы ветра

“Через 40 минут с момента прибытия сотрудники МЧС России локализовали пожар, предотвратив распространение огня. На месте происшествия наращиваются силы пожарно-спасательных подразделений. Также ликвидация пожара осуществляется при помощи автолестницы”, - говорится в сообщении.
Борьбу с огнем осложняют сильные порывы ветра. подчеркнули в ведомстве. Во время тушения частично обрушилась кровля и перекрытия второго этажа, добавили там.
О пожаре сегодня, 20 октября, в 18:00 сообщил экстренным службам очевидец. Спасатели прибыли на место происшествия в течение пяти минут, горел двухэтажный деревянный дом, второй этаж и кровля - полностью в огне”.