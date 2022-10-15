Трех человек эвакуировали из-за возгорания техники в жилом доме в Новосибирске

Стоит отметить, что до прибытия сотрудников ведомства из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться не менее девяти человек. Они не пострадали. Огонь удалось потушить после того, как в борьбу с ним вступили 12 пожарных и три единицы техники.