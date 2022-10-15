Трех человек эвакуировали из-за возгорания техники в жилом доме в Новосибирске

Сообщение о пожаре поступило в 15:27, а когда сотрудники МЧС прибыли, то увидели огонь, пытающий в квартире на четвертом этаже жилого дома. Возгорание произошло в связи с неисправностью бытовой техники, такую предварительную причину происшествия установили специалисты.
Огнеборцам пришлось эвакуировать двух подростков и одного взрослого по специальной лестнице, уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Стоит отметить, что до прибытия сотрудников ведомства из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться не менее девяти человек. Они не пострадали. Огонь удалось потушить после того, как в борьбу с ним вступили 12 пожарных и три единицы техники.