Пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины на месте пожара в складском комплексе на улице Автомобилистов в селе Марусино в пригороде Новосибирска. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств гибели человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сигнал о возгорании в Марусино поступил на диспетчерский пульт пожарной службы в 13:34 в среду, 12 октября. Горел склад, в котором были расположены производственные цеха с электрооборудованием. Для ликвидации открытого пламени пожарным расчетам понадобилось около часа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.