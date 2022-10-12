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Мужчина погиб при пожаре на складе в селе Марусино

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
В ходе ликвидации последствий крупного пожара в селе Марусино под Новосибирском бойцы МЧС обнаружили тело мужчины. Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти

Пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины на месте пожара в складском комплексе на улице Автомобилистов в селе Марусино в пригороде Новосибирска. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств гибели человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал о возгорании в Марусино поступил на диспетчерский пульт пожарной службы в 13:34 в среду, 12 октября. Горел склад, в котором были расположены производственные цеха с электрооборудованием. Для ликвидации открытого пламени пожарным расчетам понадобилось около часа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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