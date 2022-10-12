Сигнал о возгорании в Марусино поступил на диспетчерский пульт пожарной службы в 13:34 в среду, 12 октября. Горел склад, в котором были расположены производственные цеха с электрооборудованием. Для ликвидации открытого пламени пожарным расчетам понадобилось около часа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.