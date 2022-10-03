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Люди получили ожоги и открытые раны при пожаре частного дома в Новосибирске

Сегодня, 13:04
Фото: ГУ МЧС России по НСО.
Двухэтажный частный дом загорелся в Заельцовском районе Новосибирска – там люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня, но все равно получали ожоги и раны. Информацию предоставили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло 3 октября в доме на улице Баженова – оно было таким сильным, что огонь сразу охватил крышу и второй этаж. Одну пострадавшую пенсионерку удалось вывести пожарным – она получила ожоги.

Самое опасное было – это нахождение кислородного баллона в в доме, но его эвакуировали, уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Огонь пока не ликвидирован, он перешел на баню. Одну из женщин попала после пожара в больницу с колото-резаными ранами. Вероятно, что она их получила при падении с высоты.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Огонь#Пострадавшие
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