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В Новосибирске Honda Fit едва не перелетела через такси

Сегодня, 12:26
Фото: АСТ-54
Honda переехала такси в Новосибирске

В Новосибирске Honda Fit встала на два колеса и проехала по кузову такси

В соцсетях опубликовали видео, на котором Honda Fit врезается в такси, подлетает, встает на два колеса и проезжает по боковине бело-желтого автомобиля.

Видео появилось 14 октября в ВК-паблике АСТ-54, на кадрах видно, как Honda подъезжает к площади Маркса по ул. Ватутина со стороны ул. Немировича-Данченко. Хэтчбек резко перестраивается, пытается проскочить светофор и врезается в такси.

От удара Honda подскочила и проехала по кузову такси правыми колесами. Судя по видео, удар был несильным, водители и пассажиры, скорее всего, не пострадали.

Ранее две многотонные фуры столкнулись на трассе в Новосибирской области, очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места аварии.

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