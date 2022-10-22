В Новосибирске Honda Fit едва не перелетела через такси

Видео появилось 14 октября в ВК-паблике АСТ-54, на кадрах видно, как Honda подъезжает к площади Маркса по ул. Ватутина со стороны ул. Немировича-Данченко. Хэтчбек резко перестраивается, пытается проскочить светофор и врезается в такси.