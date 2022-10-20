Из опубликованного поста следует, что авария произошла в среду, 19 октября. Автомобилист ехал на грузовике марки Renault Duster.
У поворота на Искитим, водитель уснул, а его машина выехала на встречную полосу. Проехав через двойную сплошную линию, грузовик перевернулся вместе с досками, которые он и перевозил в кузове.
На месте происшествия работали скорая медицинская помощь. Однако о самочувствии водителя не уточняется. Сотрудники ГИБДД разбирались в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Напомним, что синоптики обещают резкие перепады температур в ближайшие дни в Новосибирской области. Из-за грядущих погодных капризов МЧС поспешило предупредить сибиряков об опасности гололедицы на дорогах.