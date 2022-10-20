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Грузовик с досками опрокинулся на трассе под Новосибирском с уснувшим водителем

Сегодня, 01:36
Фото: АСТ-54
В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором перевернулся грузовик с досками, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Из опубликованного поста следует, что авария произошла в среду, 19 октября. Автомобилист ехал на грузовике марки Renault Duster.

У поворота на Искитим, водитель уснул, а его машина выехала на встречную полосу. Проехав через двойную сплошную линию, грузовик перевернулся вместе с досками, которые он и перевозил в кузове.

На месте происшествия работали скорая медицинская помощь. Однако о самочувствии водителя не уточняется. Сотрудники ГИБДД разбирались в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что синоптики обещают резкие перепады температур в ближайшие дни в Новосибирской области. Из-за грядущих погодных капризов МЧС поспешило предупредить сибиряков об опасности гололедицы на дорогах.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#2022#Новосибирская область#ДТП
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