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Нарушение

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2024
Перевозчик публично уволил водителя за отклонение от маршрута в Новосибирске
В Новосибирске произошел инцидент в маршрутном такси №72. Перевозчик Анатолий Кожанов при пассажирах отчитал водителя за отклонение от маршрута.
17 октября, 07:36
Любителя взять в рот сигарету в самолете отправили к новосибирским полицейским
В Новосибирске в отдел полиции аэропорта Толмачево доставили мужчину, курившего в туалете летящего из Баку самолета, следует из сообщения УВД на транспорте.
26 июня, 04:54
В охранной зоне новосибирского военного городка начинают высотное строительство
21 мая, 07:17
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
8 мая, 10:16
Житель Новосибирска на «Мерседесе» устроил дрифт в центре Анапы, нарушив ряд правил
3 апреля, 03:40
На трех улицах установили комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
Приборы фотовидеофиксации «Скат ПП» фиксируют разные нарушения ПДД, включая превышение скоростного режима.
4 марта, 11:14
Новосибирске врачи заявили, что научились лечить рак
Новосибирское УФАС нашло нарушения в рекламе новосибирской клиники «Претор». Соответствующая информация размещена на официальном сайте управления 21 февраля.
21 февраля, 07:06
20 пьяных водителей поймали в Новосибирске за 4 дня
С 2 по 5 февраля в Новосибирске прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды городской Госавтоинспекции.
5 февраля, 07:38
2023
Бизнес на детях. Новосибирец создал незаконный детский лагерь в Сочи и был задержан
Мужчина из Новосибирской области задержан в Сочи за организацию незаконного детского лагеря в арендованном доме.
3 августа 2023, 03:47
В Новосибирске ГИБДД отменила 25 штрафов из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту
В Новосибирске были отменены 25 штрафов за нарушение правил дорожного движения из-за ошибок работы камеры на Октябрьском мосту.
4 июля 2023, 03:37
2022
Мэрия Новосибирска должна устранить 60 нарушений до отопительного сезона
25 октября 2022, 07:45
Новосибирцы массово проехали на красный свет
Видео из Новосибирска, на котором сразу пять автомобилей пересекают перекресток на запрещающий сигнал светофора, опубликовано в ВК-паблике “АСТ-54”.
24 октября 2022, 10:21
В Новосибирске задержали устроившего фотосессию в трусах возле памятника мужчину
19 сентября 2022, 14:00

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