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Published Сегодня, 07:06

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ФАС возбудила дело на новосибирскую клинику за обещание вылечить рак

Новосибирске врачи заявили, что научились лечить рак

21 февраля 2024, 07:06
Фото: 1MI

ФАС возбудила дело на новосибирскую клинику за обещание вылечить рак

Новосибирское УФАС нашло нарушения в рекламе новосибирской клиники «Претор». Соответствующая информация размещена на официальном сайте управления 21 февраля.

Реклама была размещена в начале 2023 года на сайте ngs.ru под заголовком: «Одна из ведущих клиник города нашла способы вылечить рак. Борются с самыми разными опухолями». Жалоба поступила от физического лица, уточнили в ведомстве.

«Как указывает заявитель, данная реклама вводит потребителей в заблуждение, утверждая, что рак излечим», — сказано в определении.

В «Преторе» заявили, что за выздоровление считают снятие пациента с учета благодаря применению указанных медицинских технологий.

В ответ в Минздраве НСО подчеркнули, что даже в случае выздоровления нельзя исключать рецидивы. Пока же нет доказанных способов вылечить рак и гарантировать, что он не вернется.

Члены экспертного совета ФАС пришли к выводу, что «Претор» опустила важную информацию в рекламе. Также эксперты поставили под сомнение легальность использования слова «вылечить», а фраза «одна из ведущих клиник» лишь усугубляет введение в заблуждение.

Клиника не предоставила информации об используемых способах лечения. Эксперты пришли к выводу, что реклама содержит признаки нарушения закона «О рекламе». Наказание для юридических лиц по этой статье — от 100 до 500 тысяч рублей.

На клинику возбудили дело, его рассмотрение назначили на 21 марта.

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Ранее на форуме будущих технологий Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака.

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#Новосибирск#Здравоохранение#Нарушение#Клиника#ФАС#Алёна Рогонова
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