Новосибирске врачи заявили, что научились лечить рак

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Реклама была размещена в начале 2023 года на сайте ngs.ru под заголовком: «Одна из ведущих клиник города нашла способы вылечить рак. Борются с самыми разными опухолями». Жалоба поступила от физического лица, уточнили в ведомстве.
«Как указывает заявитель, данная реклама вводит потребителей в заблуждение, утверждая, что рак излечим», — сказано в определении.
В «Преторе» заявили, что за выздоровление считают снятие пациента с учета благодаря применению указанных медицинских технологий.
В ответ в Минздраве НСО подчеркнули, что даже в случае выздоровления нельзя исключать рецидивы. Пока же нет доказанных способов вылечить рак и гарантировать, что он не вернется.
Члены экспертного совета ФАС пришли к выводу, что «Претор» опустила важную информацию в рекламе. Также эксперты поставили под сомнение легальность использования слова «вылечить», а фраза «одна из ведущих клиник» лишь усугубляет введение в заблуждение.
Клиника не предоставила информации об используемых способах лечения. Эксперты пришли к выводу, что реклама содержит признаки нарушения закона «О рекламе». Наказание для юридических лиц по этой статье — от 100 до 500 тысяч рублей.
На клинику возбудили дело, его рассмотрение назначили на 21 марта.
Ранее на форуме будущих технологий Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака.