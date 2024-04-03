Житель Новосибирска на «Мерседесе» устроил дрифт в центре Анапы, нарушив ряд правил

Полицейские заметили необычное поведение водителя и остановили его для проверки. В результате беседы с нарушителем было составлено несколько протоколов за нарушения Правил дорожного движения, включая движение по непредназначенной для этого полосе, игнорирование дорожной разметки и управление не зарегистрированным транспортным средством.