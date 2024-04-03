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Новосибирцу удалось грубо нарушить ряд правил дорожного движения

Житель Новосибирска на «Мерседесе» устроил дрифт в центре Анапы, нарушив ряд правил

3 апреля 2024, 03:40
Фото: 1MI, отдел МВД России по городу Анапе
Новосибирцу удалось грубо нарушить ряд правил дорожного движения

Житель Новосибирска на «Мерседесе» устроил дрифт на выделенке в центре Анапы

Новосибирцу удалось грубо нарушить ряд правил дорожного движения. Его задержали, оформили протоколы по трем нарушениям и провели профилактическую беседу.

22-летний житель Новосибирска проявил свою креативность, устроив дрифт на одной из улиц в центре Анапы, сообщает отдел МВД по городу. Молодой человек проехал по «выделенке» на автомобиле без государственных номеров, вызвав интерес у прохожих. Выкрутасы новосибирца попали на видео.

Полицейские заметили необычное поведение водителя и остановили его для проверки. В результате беседы с нарушителем было составлено несколько протоколов за нарушения Правил дорожного движения, включая движение по непредназначенной для этого полосе, игнорирование дорожной разметки и управление не зарегистрированным транспортным средством.

Видео: отдел МВД России по городу Анапе

За нарушение ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей. По ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ — штраф в 3 тысячи рублей. За нарушение ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ наказывают штрафом от 500 до 800 рублей.

Краснодарский край входит в лидеры по количеству ДТП среди субъектов России. В 2023 году регион вовсе занял первое место по числу аварий, совершенных начинающими водителями.

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