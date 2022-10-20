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Наркодиллер - угонщик утонул в Новосибирске

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Молодой человек в своем 21-летнем возрасте угнал автомобиль ДПС и утонул в Новосибирском водохранилище – он пытался уйти от погони после задержания за торговлю наркотиками. Информацию предоставили в Telegram-канале Baza.

Преступника из Узбекистана задержали утром 18 октября, когда его остановили для проверки. Парень испугался сотрудников и выбросил сверток с 80 пакетиками с наркотическим веществом.

Наркодиллера посадили в патрульный автомобиль и пристегнули наручниками к рулю, а затем было вызвано подкрепление. Однако правоохранители отвлеклись, а парень в это время угнал машину и даже сбил одного из полицейских.

Угонщик смог проехать около 15 километров, но в результате врезался в препятствие на улице Приморской возле Новосибирского водохранилища – он выбежал из машины и прыгнул в воду с волнореза, а выплыть уже не смог.

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#Криминал#Новосибирск#Угон#Наркотики#Преступление#Смерть#Александр Кондратьев
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