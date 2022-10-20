Наркодиллер - угонщик утонул в Новосибирске

Преступника из Узбекистана задержали утром 18 октября, когда его остановили для проверки. Парень испугался сотрудников и выбросил сверток с 80 пакетиками с наркотическим веществом.
Наркодиллера посадили в патрульный автомобиль и пристегнули наручниками к рулю, а затем было вызвано подкрепление. Однако правоохранители отвлеклись, а парень в это время угнал машину и даже сбил одного из полицейских.
Угонщик смог проехать около 15 километров, но в результате врезался в препятствие на улице Приморской возле Новосибирского водохранилища – он выбежал из машины и прыгнул в воду с волнореза, а выплыть уже не смог.