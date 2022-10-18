atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Новосибирска угнал автомобиль ДПС и утонул в реке Обь

Сегодня, 13:33
Фото: На ОбьГЭСе / ВК
В Новосибирске молодой парень угнал автомобиль ДПС и утонул в реке Обь, куда угодил при попытке уйти от погони полиции. Информацию Atas.info предоставил очевидец и подтвердили службе ГО и ЧС.

Инцидент произошел 18 октября в микрорайоне ОбьГЭС возле улицы Новоморской. Как утверждает очевидец, наркоман угнал патрульную машину ДПС, пытался уйти от погони, но снес шлагбаум и упал прямо в Новосибирское водохранилище. 

Смерть преступника подтвердил начальник Советского отдела по делам ГО и ЧС Юрий Перязев. По его словам, угонщику около 20 лет – он уходил от погони, прыгнул с волнореза и утонул – его тело спустя некоторое время прибило к берегу.

В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что в настоящий момент решается, какой орган будет проводить проверку.

Фото: На ОбьГЭСе / ВК
#Новосибирск#Криминал#Угон#Смерть#ДПС#Полиция#Утонул#Александр Кондратьев
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
Сегодня, 16:02
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
В чем подозревают директора АО "Кудряшовское": скандал вокруг мясокомбината
Сегодня, 15:00
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20