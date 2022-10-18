Инцидент произошел 18 октября в микрорайоне ОбьГЭС возле улицы Новоморской. Как утверждает очевидец, наркоман угнал патрульную машину ДПС, пытался уйти от погони, но снес шлагбаум и упал прямо в Новосибирское водохранилище.
Смерть преступника подтвердил начальник Советского отдела по делам ГО и ЧС Юрий Перязев. По его словам, угонщику около 20 лет – он уходил от погони, прыгнул с волнореза и утонул – его тело спустя некоторое время прибило к берегу.
В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что в настоящий момент решается, какой орган будет проводить проверку.