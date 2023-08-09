Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает

Напомним, ранее мы рассказывали, что 16-летний велосипедист погиб в Новосибирской области после ДТП с Honda, водитель которого сбил парня на пешеходном переходе. Также в Советском районе Новосибирска водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний получил смертельные травмы. Кроме того, в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.