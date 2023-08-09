Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Академгородке Новосибирска, на Морском проспекте, установили новый светофор для велосипедистов.
Согласно информации из Telegram-канала «Ненаучный городок», на дороге появилась специальная секция для велосипедистов. Важно отметить, что сигнал для велосипедной секции совпадает с сигналом для пешеходов.
Один из подписчиков канала также заметил, что работы на этом участке дороги все еще продолжаются. Также, в комментариях задались вопросом:
«Интересно, как будет решена потенциально конфликтная точка, где пешеходы ждут своего сигнала светофора прямо на велодорожке», — отметил один из жителей Академгородка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 16-летний велосипедист погиб в Новосибирской области после ДТП с Honda, водитель которого сбил парня на пешеходном переходе. Также в Советском районе Новосибирска водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний получил смертельные травмы. Кроме того, в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.