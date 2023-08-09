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Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает

9 августа 2023, 03:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Москве такие светофоры работают давно

В новосибирском Академгородке появился первый велосветофор

В Новосибирске установлен первый светофор для велосипедистов на Морском проспекте в Академгородке.

В Академгородке Новосибирска, на Морском проспекте, установили новый светофор для велосипедистов.

Согласно информации из Telegram-канала «Ненаучный городок», на дороге появилась специальная секция для велосипедистов. Важно отметить, что сигнал для велосипедной секции совпадает с сигналом для пешеходов.

Один из подписчиков канала также заметил, что работы на этом участке дороги все еще продолжаются. Также, в комментариях задались вопросом:

«Интересно, как будет решена потенциально конфликтная точка, где пешеходы ждут своего сигнала светофора прямо на велодорожке», — отметил один из жителей Академгородка.
Фото: "Ненаучный городок"

Напомним, ранее мы рассказывали, что 16-летний велосипедист погиб в Новосибирской области после ДТП с Honda, водитель которого сбил парня на пешеходном переходе. Также в Советском районе Новосибирска водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний получил смертельные травмы. Кроме того, в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском
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#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Светофор#Велосипед#Велосипедист#Академгородок#Эмилия Губарева
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