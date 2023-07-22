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Published Сегодня, 03:36
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В Коченевском районе произошла трагическая авария, в результате которой погиб велосипедист.
19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, двигаясь по улице Южная в сторону улицы Ермака в рабочем посёлке Коченево, столкнулся с велосипедом около 1:20 22 июля.
45-летний владелец велосипеда получил серьезные травмы, от которых скончался. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии.