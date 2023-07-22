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Жуткие травмы: велосипедиста насмерть переехал Mitsubishi в Новосибирской области

22 июля 2023, 03:36
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб

В Новосибирской области в ДТП погиб велосипедист, которого сбил 19-летний парень

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.

В Коченевском районе произошла трагическая авария, в результате которой погиб велосипедист.

19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, двигаясь по улице Южная в сторону улицы Ермака в рабочем посёлке Коченево, столкнулся с велосипедом около 1:20 22 июля.

45-летний владелец велосипеда получил серьезные травмы, от которых скончался. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Смерть#Велосипедист#Автомобиль#Травмы#Полиция#Велосипед#Новосибирская область#Город#Общество#Транспорт
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