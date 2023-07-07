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Жизнь велосипедиста оборвалась под колесами крошечного Nissan под Новосибирском

7 июля 2023, 02:38
Фото: 1MI
Велосипедист погиб

Под Новосибирском женщина на самом маленьком Nissan сбила насмерть велосипедиста

В Новосибирском районе женщина на автомобиле сбила насмерть велосипедиста, который находился на проезжей части, сообщают в ГИБДД региона.

Во время утреннего движения 7 июля произошло ДТП под Новосибирском. Женщина, управляющая автомобилем Nissan March, сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Примечательно, но этот автомобиль — самый миниатюрный из линейки автокомпании. Детали происшествия были сообщены отделом пропаганды ГИБДД.

Погиб мужчина Погиб мужчина
Погиб мужчина
Фото: ГИБДД по НСО

По данным ведомства, женщина двигалась по дороге из посёлка Двуречье в сторону села Барышево.

«При неизвестных обстоятельствах она столкнулась с пешеходом-мужчиной, который находился на дороге и не ехал на велосипеде», — говорится в сообщении полиции.

Мужчина получил серьезные травмы, которые были несовместимы с жизнью. На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, МЧС и полиции, чтобы выяснить все обстоятельства этого случая.

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#Эмилия Губарева#Велосипедист#ДТП#Велосипед#18+#Погиб#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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