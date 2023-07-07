Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Во время утреннего движения 7 июля произошло ДТП под Новосибирском. Женщина, управляющая автомобилем Nissan March, сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Примечательно, но этот автомобиль — самый миниатюрный из линейки автокомпании. Детали происшествия были сообщены отделом пропаганды ГИБДД.
По данным ведомства, женщина двигалась по дороге из посёлка Двуречье в сторону села Барышево.
«При неизвестных обстоятельствах она столкнулась с пешеходом-мужчиной, который находился на дороге и не ехал на велосипеде», — говорится в сообщении полиции.
Мужчина получил серьезные травмы, которые были несовместимы с жизнью. На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, МЧС и полиции, чтобы выяснить все обстоятельства этого случая.