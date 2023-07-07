Во время утреннего движения 7 июля произошло ДТП под Новосибирском. Женщина, управляющая автомобилем Nissan March, сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Примечательно, но этот автомобиль — самый миниатюрный из линейки автокомпании. Детали происшествия были сообщены отделом пропаганды ГИБДД.