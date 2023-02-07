В Новосибирске установили говорящий светофор на улице Гоголя

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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По словам читателей Atas.info, в светофор встроен таймер, который по истечении времени говорит пешеходам о возможности перехода. Также он предупреждает, когда время на переход заканчивается.
Этот говорящий дорожный знак стоит на перекрестке улиц Гоголя и Каменской. Он поможет слабовидящим людям ориентироваться в обстановке на дороге.
Самый первый светофор с голосовым помощником появился больше 10 лет назад на левом берегу Новосибирска. Только горожане уже давно его не наблюдают.