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Published Сегодня, 01:22

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Updated Сегодня, 01:24

В Новосибирске установили говорящий светофор на улице Гоголя

7 февраля 2023, 01:22
Фото: 1MI
Говорящий светофор установили на Гоголя в Новосибирске
Жители Новосибирска заметили в центре города светофор, оповещающий голосом о переходе. Он появился на улице Гоголя.

По словам читателей Atas.info, в светофор встроен таймер, который по истечении времени говорит пешеходам о возможности перехода. Также он предупреждает, когда время на переход заканчивается.

Этот говорящий дорожный знак стоит на перекрестке улиц Гоголя и Каменской. Он поможет слабовидящим людям ориентироваться в обстановке на дороге.

Самый первый светофор с голосовым помощником появился больше 10 лет назад на левом берегу Новосибирска. Только горожане уже давно его не наблюдают.

#Алина Шефер#Светофор#Дорога#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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