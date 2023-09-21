«Дети не выживут»: новосибирцы опасаются за жизнь на опасном участке дороги

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Речь идет о пешеходном переходе, ведущем от ЖК «Новые снегири» на улице Курчатова, 18. Комплекс возвели два года назад, пешеходных переходов к нему не было долгое время, пока местные жители не добились установки к нему, благодаря привлечению внимания со стороны СМИ. Однако это не обезопасило переходящих дорогу людей. Из-за особенностей этого участка дороги водители несутся на огромной скорости, не замечая знаки.
Регулярно на этом пешеходном переходе местным жителям, чаще — детям, приходится буквально уворачиваться из-под колёс автомобилей. Поэтому горожане уже долгое время требуют установить светофор, правда, ответа от муниципалитета пока нет.
«Похоже, светофор нам за свой счет придется ставить. Совсем обнаглели? Пусть сами делают. Хотя за это время дети уже вырастут. Или не доживут», — рассказали жители близлежащих домов корреспонденту Atas.info.
Также новосибирцы прислали в редакцию видео. На нем хорошо видно, как школьницу едва не сбивает насмерть проносящийся мимо автомобиль. Девочка еле-как успевает отскочить. Ситуация произошла зимой 2023 года.
А вот другой случай, который произошел недавно со школьником. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу — к нему на полной скорости неслась легковушка. Она успела затормозить, видимо, пожертвовав своими шинами. На видео видно, как после резкого торможения из-под колес появляются клубы то ли пыли, то ли дыма.
Однако не все случаи заканчиваются так благополучно. В мае 2020 года на этом же участке на полной скорости сбили девятилетнюю сибирячку. Школьница попала в больницу с переломом позвоночника.
Страдают от нерегулируемого перехода и остальные жители. Им приходится ходить под дамокловым мечом лихачей в магазин, на работу, забирать детей из садика или школы. Поэтому теперь, не добившись результата, новосибирцы намерены обратиться с соответствующим обращением в прокуратуру и достучаться до мэрии.