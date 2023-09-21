«Дети не выживут»: новосибирцы опасаются за жизнь на опасном участке дороги

Речь идет о пешеходном переходе, ведущем от ЖК «Новые снегири» на улице Курчатова, 18. Комплекс возвели два года назад, пешеходных переходов к нему не было долгое время, пока местные жители не добились установки к нему, благодаря привлечению внимания со стороны СМИ. Однако это не обезопасило переходящих дорогу людей. Из-за особенностей этого участка дороги водители несутся на огромной скорости, не замечая знаки.