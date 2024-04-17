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Константин Анакин

Одного из обвиняемых в мошенничестве со светофорами заключили под домашний арест

17 апреля 2024, 08:41
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Константин Анакин

В Новосибирске экс-чиновника отправили под домашний арест по делу о светофорах

По тому же делу задержали экс-начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрия Мальцева.

Константин Анакин, экс-директор МБУ «Горсвет», будет находиться под домашним арестом до 16 июня 2024 года. Такое решение 17 апреля принял суд, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Анакин проходит фигурантом по делу о мошенничестве с госконтрактом.

По тому же делу задержали экс-начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрия Мальцева. Согласно материалам дела, в 2017–2018 годах бюджетные организации заключили с частными подрядчиками договора на обслуживание светофоров в Новосибирске. Общая сумма контрактов составила 50 млн, но обязательства выполнены не были.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Светофор
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