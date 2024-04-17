Одного из обвиняемых в мошенничестве со светофорами заключили под домашний арест

По тому же делу задержали экс-начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрия Мальцева. Согласно материалам дела, в 2017–2018 годах бюджетные организации заключили с частными подрядчиками договора на обслуживание светофоров в Новосибирске. Общая сумма контрактов составила 50 млн, но обязательства выполнены не были.