Одного из обвиняемых в мошенничестве со светофорами заключили под домашний арест

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:46
Константин Анакин, экс-директор МБУ «Горсвет», будет находиться под домашним арестом до 16 июня 2024 года. Такое решение 17 апреля принял суд, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.
Анакин проходит фигурантом по делу о мошенничестве с госконтрактом.
По тому же делу задержали экс-начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрия Мальцева. Согласно материалам дела, в 2017–2018 годах бюджетные организации заключили с частными подрядчиками договора на обслуживание светофоров в Новосибирске. Общая сумма контрактов составила 50 млн, но обязательства выполнены не были.