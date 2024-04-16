Экс-главу новосибирского департамента транспорта Дронова допрашивают в полиции

Ранее в рамках этого дела были задержаны бывший директор МБУ «ГЦОДД» Константин Анакин и экс-начальник ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрий Мальцев. Их подозревают в махинациях вокруг городских светофоров. По версии следствия подельники не один год занимались тем, что заключали с коммерческими компаниями контракты на обслуживание светофоров, переводили им бюджетные деньги, но в реальности никаких работ не выполнялось, а полученные средства делили между собой участники преступной схемы. В результате ущерб региональному бюджету оценивают в 50 млн рублей.