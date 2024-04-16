Экс-главу новосибирского департамента транспорта Дронова допрашивают в полиции

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Бывший руководитель департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов доставлен в полицию на допрос по делу о мошенничестве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Интерес полиции к Дронову связан с возбужденным уголовным делом о мошенничестве. В каком статусе Роман Дронов доставлен в полицию, не сообщается.
Ранее в рамках этого дела были задержаны бывший директор МБУ «ГЦОДД» Константин Анакин и экс-начальник ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрий Мальцев. Их подозревают в махинациях вокруг городских светофоров. По версии следствия подельники не один год занимались тем, что заключали с коммерческими компаниями контракты на обслуживание светофоров, переводили им бюджетные деньги, но в реальности никаких работ не выполнялось, а полученные средства делили между собой участники преступной схемы. В результате ущерб региональному бюджету оценивают в 50 млн рублей.