Стали известны имена экс-чиновников, задержанных за махинации со светофорами

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Задержанными по делу о мошенничестве в особо крупном размере оказались бывший директор МБУ «ГЦОДД» Константин Анакин и экс-начальник ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрий Мальцев. Об этом Atas.info сообщил источник в правоохранительных органах.
Как ранее рассказали в прокуратуре по региону, их подозревают в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли. В течение двух лет руководители муниципальных учреждений заключили контракты с частными организациями на 50 млн рублей на обслуживание светофоров. Деньги поступили на счет, но были использованы не по назначению.
16 апреля стало известно о задержании двух экс-директоров.