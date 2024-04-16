Стали известны имена экс-чиновников, задержанных за махинации со светофорами

Как ранее рассказали в прокуратуре по региону, их подозревают в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли. В течение двух лет руководители муниципальных учреждений заключили контракты с частными организациями на 50 млн рублей на обслуживание светофоров. Деньги поступили на счет, но были использованы не по назначению.