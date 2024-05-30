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Май
Во взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева
В Новосибирске на допрос в Следственный комитет доставили подозреваемого во взятке депутата Горсовета и недавнего кандидата в мэры Игоря Украинцева.
30 мая, 06:16
Апрель
Экс-главу новосибирского департамента транспорта Дронова допрашивают в полиции
16 апреля, 08:32
Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»
8 апреля, 02:27
Декабрь 2023
В Новосибирске депутата Каверзину вызвали к следователю
Независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину вызвали к следователю. Причиной является пост, опубликованный в соцсетях.
8 декабря 2023, 11:29
Август 2023
Под Новосибирском задержали подрядчика стройки, где в коллекторе утонул ребенок
Подрядчик стройки был задержан следователями после того, как 9-летний мальчик утонул в коллекторе на стройке в поселке Кудряшовский.
3 августа 2023, 03:39

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