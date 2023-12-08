В Новосибирске депутата Каверзину вызвали к следователю

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как сообщила Светлана Каверзина в своем Telegram-канале, во время визита ее попросили рассказать о недавнем приеме граждан.
«Неожиданные последствия поста про дела в ГЭТ. Вызвали к следователю, попросили рассказать все про прием женщин, которым в ГЭТ отказали в работе», — написала в соответствующем посте Светлана Каверзина.
Во время приема женщины, имеющие большой стаж работы водителями троллейбусов, рассказали, что их не хотят брать на работу в Новосибирске. При этом в транспортном предприятии много ставок из-за постоянной текучки кадров. Брать на работу руководство якобы предпочитает мигрантов.