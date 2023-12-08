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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Светлану Каверзину допросили у следователя

В Новосибирске депутата Каверзину вызвали к следователю

8 декабря 2023, 11:29
Фото: Telegram-канал Светланы Каверзиной
Светлану Каверзину допросили у следователя

Независимого депутата горсовета Новосибирска Каверзину допросили у следователя

Независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину вызвали к следователю. Причиной является пост, опубликованный в соцсетях.

Как сообщила Светлана Каверзина в своем Telegram-канале, во время визита ее попросили рассказать о недавнем приеме граждан.

«Неожиданные последствия поста про дела в ГЭТ. Вызвали к следователю, попросили рассказать все про прием женщин, которым в ГЭТ отказали в работе», — написала в соответствующем посте Светлана Каверзина.

Во время приема женщины, имеющие большой стаж работы водителями троллейбусов, рассказали, что их не хотят брать на работу в Новосибирске. При этом в транспортном предприятии много ставок из-за постоянной текучки кадров. Брать на работу руководство якобы предпочитает мигрантов.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Депутат#Троллейбусы#Следователи#Светлана Каверзина#Александр Ляхов#Допрос
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