В Новосибирске депутата Каверзину вызвали к следователю

Во время приема женщины, имеющие большой стаж работы водителями троллейбусов, рассказали, что их не хотят брать на работу в Новосибирске. При этом в транспортном предприятии много ставок из-за постоянной текучки кадров. Брать на работу руководство якобы предпочитает мигрантов.