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«У меня истерика»: новосибирцы пожаловались на светофор, который не работает полгода

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
В Новосибирске водители пожаловались на сломанный светофор

В Новосибирске водители пожаловались на сломанный светофор в Кировском районе

Водители в Новосибирске ежедневно рискуют жизнью из-за сломанного светофора на перекрёстке улиц Прокопьевской и Бронной. Как они рассказали Atas.info, его не чинят уже полгода.
«Это очень оживленная дорога и в час пик у меня начинается истерика. Через перекресток проезжают десятки автомобилей и маршруток до Краснообска, Матрешкиного двора и Северо-Чемского. Светофор там не работает с лета, а я езжу на машине с ребенком в бассейн по этой дороге и мне страшно. Иногда не знаешь, куда повернуть, приходится ждать, пока кто-то добрый не пропустит», - рассказала Atas.info сибирячка Марина.

Примечательно, но как пояснили Atas.info в дежурной службе МБУ «Городской центр организации дорожного движения», жалоб на данный светофор к ним за полгода не поступало. Вероятно, его уже чинили, а сейчас произошел сбой в работе.

«Обращение мы зафиксировали, отправили бригаду проверить светофор. Если он полностью отключен, то, вероятно, не работает. Если же горит всегда желтый, то это сбой. Нужно разобраться в ситуации, но за всё это время заявок на него не поступало», - сказали в муниципальной организации дорожного движения.

Напомним, ранее на сайте госзакупок стартовал конкурс на установку светофор на улицах Кирова, Грибоедова и Бориса Богаткова в Новосибирске. На работы готовы потратить 7,6 млн рублей. 

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Светофор#Общество
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