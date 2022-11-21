В Новосибирске на двух перекрёстках появятся новые светофоры за 7 млн рублей

Из документации следует, что светофоры для регулирования автомобильного и пешеходного движения появятся на двух перекрестках. Аукцион объявил «Городской центр организации дорожного движения».
Стоимость всех работ по установке светофоров составила 7,6 млн рублей. Победитель конкурса обязан установить конструкции на перекрестках улиц Кирова, Грибоедова и Бориса Богаткова, Толстого.
Светофоры должны быть установлены до 20 декабря, итоги конкурса на выбор подрядчика подведут 29 ноября.
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