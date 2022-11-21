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На новосибирских дорогах появятся новые светофоры за 7 миллионов

Сегодня, 01:11
Фото: 1MI
Они будут регулировать движение в Октябрьском районе

В Новосибирске на двух перекрёстках появятся новые светофоры за 7 млн рублей

В Октябрьском районе Новосибирска установят светофоры за 7 миллионов рубле й, о чем свидетельствуют данные госзакупок.

Из документации следует, что светофоры для регулирования автомобильного и пешеходного движения появятся на двух перекрестках. Аукцион объявил «Городской центр организации дорожного движения».

Стоимость всех работ по установке светофоров составила 7,6 млн рублей. Победитель конкурса обязан установить конструкции на перекрестках улиц Кирова, Грибоедова и Бориса Богаткова, Толстого.

Светофоры должны быть установлены до 20 декабря, итоги конкурса на выбор подрядчика подведут 29 ноября.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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