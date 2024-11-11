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Posted 11 ноября, 02:04

Published 11 ноября, 02:04

Modified 11 ноября, 02:06

Updated 11 ноября, 02:06

Пробки сковали город

Адские пробки сковали Новосибирск — стоит весь город

11 ноября 2024, 02:04
Фото: 1MI. Пробки сковали город

В Новосибирске утром образовались 9-бальные пробки

Новосибирские водители стоят в пробках утром 11 ноября, о чем свидетельствуют данные карт.

Медленное движение сразу на двух берегах, но на правобережье особенно. Причиной тому массовые ДТП и неработающие светофоры.

На правом проезд затруднен на улицах Большевистская, Кирова, Выборная, Ипподромская, Дуси Ковальчук, Красный проспект.

На левом стоит Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Большая, 2-я Станционная. Также стоит Октябрьский мост, движение по которому полностью открыли 11 ноября.

Фото: Яндекс. Карты

Из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП в Ленинском районе. Там разбились сразу три машины.

В Новосибирской области два грузовика и легковушка попали в смертельное ДТП
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Светофор#Аварии
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