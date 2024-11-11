Адские пробки сковали Новосибирск — стоит весь город

Posted 11 ноября, 02:04
Published 11 ноября, 02:04
Modified 11 ноября, 02:06
Updated 11 ноября, 02:06
Медленное движение сразу на двух берегах, но на правобережье особенно. Причиной тому массовые ДТП и неработающие светофоры.
На правом проезд затруднен на улицах Большевистская, Кирова, Выборная, Ипподромская, Дуси Ковальчук, Красный проспект.
На левом стоит Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Большая, 2-я Станционная. Также стоит Октябрьский мост, движение по которому полностью открыли 11 ноября.
Из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП в Ленинском районе. Там разбились сразу три машины.