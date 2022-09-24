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В Новосибирске установят три новых светофора

Сегодня, 02:38
Фото: 1MI
Конкурс на закупку трех новых светофоров объявил муниципалитет. Их установят в Дзержинском и Советском районах

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на покупку трех светофоров. Инициатором конкурса выступил новосибирский "Городской центр организации дорожного движения". Начальная стоимость лота 5,4 млн рублей. В качестве требований к оборудованию указана ветроустойчивость, заземление металлических деталей, наличие автономного источника питания и срок службы не менее 10 лет.

Предполагается, что светофоры до 15 ноября должны быть установлены около остановок пассажирского транспорта "Золотая горка", "Улица Ползунова" и "Зеленая горка".

 

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#Город#Новосибирск#Дорога#Светофор#Пешеход
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