На сайте госзакупок появилась информация о тендере на покупку трех светофоров. Инициатором конкурса выступил новосибирский "Городской центр организации дорожного движения". Начальная стоимость лота 5,4 млн рублей. В качестве требований к оборудованию указана ветроустойчивость, заземление металлических деталей, наличие автономного источника питания и срок службы не менее 10 лет.