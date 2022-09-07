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В Новосибирске светофор горит тремя цветами одновременно на Выборной

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Жители Новосибирска пожаловались на горящий тремя цветами одновременно светофор на улице Выборной. Об этом они рассказали в соцсетях.

По словам горожан, неисправный светофор находится возле остановки «Педагогический университет». Из-за того, что он горит всегда всеми цветами разом, на этом месте участились ДТП и образовываются пробки. 

«Вчера нам поступила жалоба по данному светофору. Иногда с ним бывают неисправности, но их оперативно устраняют. Как раз в 10 часов утра 6 сентября на место выезжали наши специалисты. Они его починили – сейчас всё в порядке», - сообщили Atas.info в МБУ «Городской центр организации дорожного движения». 

В учреждении добавили, что о сломанных светофорах новосибирцам нужно сообщать по телефону 224-87-70. Специалисты реагируют на сообщения незамедлительно.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Транспорт#Автомобили#Пешеход#Дороги
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