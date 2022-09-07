В Новосибирске светофор горит тремя цветами одновременно на Выборной

По словам горожан, неисправный светофор находится возле остановки «Педагогический университет». Из-за того, что он горит всегда всеми цветами разом, на этом месте участились ДТП и образовываются пробки.
«Вчера нам поступила жалоба по данному светофору. Иногда с ним бывают неисправности, но их оперативно устраняют. Как раз в 10 часов утра 6 сентября на место выезжали наши специалисты. Они его починили – сейчас всё в порядке», - сообщили Atas.info в МБУ «Городской центр организации дорожного движения».
В учреждении добавили, что о сломанных светофорах новосибирцам нужно сообщать по телефону 224-87-70. Специалисты реагируют на сообщения незамедлительно.