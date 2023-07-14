В этом году дополнительно на ремонт тротуаров Правительство Новосибирской области выделило 200 млн рублей. Участок, где будет проведен ремонт в Калининском районе небольшой, но важный, так как по этому переходу дети идут в школу, здесь находится гимназия №12. На перекрестке ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка тротуар в районе пешеходного перехода был частично разрушен.