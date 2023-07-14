Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:39
В этом году дополнительно на ремонт тротуаров Правительство Новосибирской области выделило 200 млн рублей. Участок, где будет проведен ремонт в Калининском районе небольшой, но важный, так как по этому переходу дети идут в школу, здесь находится гимназия №12. На перекрестке ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка тротуар в районе пешеходного перехода был частично разрушен.
Здесь планируют заменить поребрик, проложить асфальт, заполнить газонную зону грунтом и посадить траву. После ремонта тротуара для повышения безопасности пешеходного перехода будут установлены светофоры, выполнена дорожная разметка. Ремонтные работы завершат в августе, чтобы в новом учебном году дети ходили в школу по новому, безопасному переходу. Переходы будут оформлены в соответствии с требованиями безопасности со всех четырех сторон перекрестка.
Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Сейчас на ул. Александра Невского ведется ремонт теплосетей, по завершении которого строители должны восстановить дорожное покрытие и искусственную неровность, которая обеспечивает снижение скорости автомобилей».
Как сообщил руководитель ООО «Дорэксперт» Игорь Чубукин такие ремонтные работы проводятся под строгим строительным контролем. Работа сотрудников строительного контроля включает разработку покрытий, подготовку основания и укладку дорожного покрытия. В ООО «Дорэксперт» есть не только ремонтные бригады, но и лаборатория, где проверяется качество строительных материалов.
Мэр Анатолий Локоть сообщил, что гарантийные обязательства накладываются не только на автодороги, но и на тротуарные дорожки.
Рекорд по ремонту тротуаров поставят в Ленинском районе Новосибирска.