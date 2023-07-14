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На перекрестке рядом с гимназией №12 установят светофоры и отремонтируют тротуары

14 июля 2023, 08:36
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Перекресток ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка отремонтируют
Рядом с гимназией №12 на перекрестке ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка установят светофоры и знаки пешеходного перехода, отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку.

В этом году дополнительно на ремонт тротуаров Правительство Новосибирской области выделило 200 млн рублей. Участок, где будет проведен ремонт в Калининском районе небольшой, но важный, так как по этому переходу дети идут в школу, здесь находится гимназия №12. На перекрестке ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка тротуар в районе пешеходного перехода был частично разрушен.

Здесь планируют заменить поребрик, проложить асфальт, заполнить газонную зону грунтом и посадить траву. После ремонта тротуара для повышения безопасности пешеходного перехода будут установлены светофоры, выполнена дорожная разметка. Ремонтные работы завершат в августе, чтобы в новом учебном году дети ходили в школу по новому, безопасному переходу. Переходы будут оформлены в соответствии с требованиями безопасности со всех четырех сторон перекрестка.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Сейчас на ул. Александра Невского ведется ремонт теплосетей, по завершении которого строители должны восстановить дорожное покрытие и искусственную неровность, которая обеспечивает снижение скорости автомобилей».

Перекресток ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка отремонтируютПерекресток ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка отремонтируют
Перекресток ул. Александра Невского и 2-го Краснодонского переулка отремонтируют
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как сообщил руководитель ООО «Дорэксперт» Игорь Чубукин такие ремонтные работы проводятся под строгим строительным контролем. Работа сотрудников строительного контроля включает разработку покрытий, подготовку основания и укладку дорожного покрытия. В ООО «Дорэксперт» есть не только ремонтные бригады, но и лаборатория, где проверяется качество строительных материалов.

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что гарантийные обязательства накладываются не только на автодороги, но и на тротуарные дорожки.

В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют рекордное количество тротуаров
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#Ольга Храмушкина#Светофор#Перекресток#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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