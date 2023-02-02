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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Автодорогу между Новосибирском и китайским Урумчи начали строить в Монголии

Сегодня, 14:02
Транзитный коридор, призванный соединить столицу Сибири с китайским городом Урумчи, начали строить в Монголии.

Международная магистраль пройдет через пройдет через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки. Этот участок, длинной в 745 км станет частью большого тракта протяженность 4,5 тыс. км.

В перспективе данная трасса снизит цены на перевозки товаров между Россией, Китаем и Многолией.

ТАСС сообщает, что со второго февраля работы начались у пункта пропуска “Даян” на монголо-китайской границе. В то время как с первого февраля открылась свободная торговая зона в Цагаанууре, который находится на монголо-российской границе.

Ранее Atas.info писал об окончании ремонта участка дороги в Китай через Новосибирск.

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