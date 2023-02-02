Рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержался на пять часов из-за непогоды

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Западно-сибирская транспортная прокуратура сообщает о более чем пятичасовой задержке трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» в г. Москву, г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск.
В Новокузнецком аэропорту 367 пассажиров ожидают вылета, из них 19 детей. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия.
Местная транспортная прокуратура проводит граждан непосредственно в аэропорту вылета. Правозащитники оценят исполнение законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.
Ранее Atas.info сообщал о планах Новосибирского аэропорта Толмачево по постройке нового международного терминала для граждан стран ЕАЭС.