Рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержался на пять часов из-за непогоды

Из новокузнецкого аэропорта имени Волынова не могут вылететь три самолета, один из них направится в Новосибирск.

Западно-сибирская транспортная прокуратура сообщает о более чем пятичасовой задержке трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» в г. Москву, г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск. В Новокузнецком аэропорту 367 пассажиров ожидают вылета, из них 19 детей. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. Местная транспортная прокуратура проводит граждан непосредственно в аэропорту вылета. Правозащитники оценят исполнение законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса. Ранее Atas.info сообщал о планах Новосибирского аэропорта Толмачево по постройке нового международного терминала для граждан стран ЕАЭС. Читайте также: Подрядчик объяснил срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске Анатолий Локоть рассказал о строительстве 60-этажного небоскрёба в Новосибирске