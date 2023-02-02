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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержался на пять часов из-за непогоды

2 февраля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Рейс в Новосибирск задерживается на 5 часов.
Из новокузнецкого аэропорта имени Волынова не могут вылететь три самолета, один из них направится в Новосибирск.

Западно-сибирская транспортная прокуратура сообщает о более чем пятичасовой задержке трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» в г. Москву, г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск.

В Новокузнецком аэропорту 367 пассажиров ожидают вылета, из них 19 детей. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия.

Местная транспортная прокуратура проводит граждан непосредственно в аэропорту вылета. Правозащитники оценят исполнение законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.

Ранее Atas.info сообщал о планах Новосибирского аэропорта Толмачево по постройке нового международного терминала для граждан стран ЕАЭС.

 

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