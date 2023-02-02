Подрядчик объяснил срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как пишет РБК, во время возведения объекта изменились требования по безопасности. Также пришлось менять оборудование на отечественное из-за санкций. А ещё в смету внесли новые разделы, которые должны были пройти проверку в Главгосэкспертизе.
Сейчас на станции метрополитена завершают монтаж оконечных устройств, проверяют оборудование. Это займет несколько месяцев.
Напомним, станцию «Спортивная» должны были сдать по контракту к концу 2022 года. Сегодня, 2 февраля, мэр сообщил, что сроки сдвинули. Также он заявил, что Новосибирске обдумают вариант переименования одной из станций в «Сталинградскую».