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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Подрядчик объяснил срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

2 февраля 2023, 09:44
Фото: atas.info
Стали известны причины срыва сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске идет с отставанием. Причину срыва сроков объяснили в подрядной организации «СпецТрансСтрой».

Как пишет РБК, во время возведения объекта изменились требования по безопасности. Также пришлось менять оборудование на отечественное из-за санкций. А ещё в смету внесли новые разделы, которые должны были пройти проверку в Главгосэкспертизе.

Сейчас на станции метрополитена завершают монтаж оконечных устройств, проверяют оборудование. Это займет несколько месяцев.

Напомним, станцию «Спортивная» должны были сдать по контракту к концу 2022 года. Сегодня, 2 февраля, мэр сообщил, что сроки сдвинули. Также он заявил, что Новосибирске обдумают вариант переименования одной из станций в «Сталинградскую».

Станция метро "Сталинградская" может появиться в Новосибирске
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#Алина Шефер#Метро#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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