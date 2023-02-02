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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Станция метро "Сталинградская" может появиться в Новосибирске

2 февраля 2023, 05:08
Фото: atas.info
В мэрии готовы выслушать предложения по переименованию

Мэр Новосибирска не прочь переименовать станцию метро в честь Сталинградской битвы

Мэр Новосибирска не исключил переименования одной из станций метрополитена в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высоко оценил инициативу властей Москву о переименовании одной из улиц и станции метро в честь 80-летия завершения сражения под Сталинградом. Он заметил, что воинские соединения из Сибири внесли большой вклад в эту победу и готов последовать примеру столицы.

"Не исключаю такой возможности. Здесь есть тема для обсуждения, каких-то предложений пока не поступало. Но тема, я считаю, хорошая, заслуживающая внимания", - заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 2 февраля.

Новосибирский метрополитен состоит из 13 станций. Последнюю станцию, "Золотая Нива", которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году. В конце 2022 года в эксплуатацию планировали ввести еще одну, "Спортивную", но сроки строительства сорваны, станция до сих пор не работает.

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