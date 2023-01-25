Из новосибирского метро пропали пятивагонные составы

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Напомним, что удлиненные составы должны были разгрузить метро в часы пик.
Как рассказали в пресс-службе метрополитена журналистам НГС, исчезновение этих составов связано с окончанием тестового периода - для продолжения требуются новые вагоны, которых нет.
Парк метрополитена насчитывает порядка 100 вагонов, причем часть из них находится в ремонте - текущем или капитальном, уточнили в пресс-службе. Этого количества недостаточно для больших составов, так как у сцепленных вагонов должен быть примерно одинаковый пробег.
Составы с пятью вагонами запустили в новосибирском метро 31 августа, на торжественной церемонии присутствовал мэр города Анатолий Локоть.