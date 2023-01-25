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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Из новосибирского метро пропали пятивагонные составы

Сегодня, 07:36
Фото: https://nsk-metro.ru/
Запуск пятивагонных составов на станции "Ельцовская"
В Новосибирском метрополитене перестали курсировать составы с пятью вагонами, запущенные в конце лета в тестовом режиме.

Напомним, что удлиненные составы должны были разгрузить метро в часы пик.

Как рассказали в пресс-службе метрополитена журналистам НГС, исчезновение этих составов связано с окончанием тестового периода - для продолжения требуются новые вагоны, которых нет.

Парк метрополитена насчитывает порядка 100 вагонов, причем часть из них находится в ремонте - текущем или капитальном, уточнили в пресс-службе. Этого количества недостаточно для больших составов, так как у сцепленных вагонов должен быть примерно одинаковый пробег.

Составы с пятью вагонами запустили в новосибирском метро 31 августа, на торжественной церемонии присутствовал мэр города Анатолий Локоть.

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#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирское метро#Пятивагонные составы
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