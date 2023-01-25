Из новосибирского метро пропали пятивагонные составы

Парк метрополитена насчитывает порядка 100 вагонов, причем часть из них находится в ремонте - текущем или капитальном, уточнили в пресс-службе. Этого количества недостаточно для больших составов, так как у сцепленных вагонов должен быть примерно одинаковый пробег.