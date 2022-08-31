Напомним, ранее начальник предприятия Аркадий Чмыхайло рассказал, что ресурс действующего подвижного состава в новосибирской подземке должен закончиться к 2031 году. К этому времени в парке подземки заменят все электрички на пятивагонные – сейчас там всего 4 вагона.