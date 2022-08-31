Благодаря пяти вагонам, в метро удастся разгрузить большой пассажиропоток. Как рассказали в муниципалитете, обычные четырехвагонные поезда могли перевезти 800 пассажиров, а теперь – 1000. Состав запустят на Ленинской линии – Заельцовская…Площадь Маркса.
В торжественной церемонии запуска примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Новосибирцы с нетерпением ждут сегодняшнего открытия пятивагонного состава.
Напомним, ранее начальник предприятия Аркадий Чмыхайло рассказал, что ресурс действующего подвижного состава в новосибирской подземке должен закончиться к 2031 году. К этому времени в парке подземки заменят все электрички на пятивагонные – сейчас там всего 4 вагона.