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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В кассах метро «Спортивная» поставили бронированные стекла

Сегодня, 07:20
Фото: atas.info
Бронированному стеклу не страшны ни пули, ни сильные удары.

В Новосибирском метро на станции «Спортивная» поставили пуленепробиваемые стекла

В новой станции новосибирского метро будут установленны современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.

Пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой» сообщает, что восемь новых окон с толщиной стеклопакета в 38 мм уже установлены и готовы к эксплуатации.

Стекломатериал современный, соответствует отечественным и европейским стандартам — ударостойкая серия шестой категории бронирования.

8 новых окон расположены в двух зонах станции "Спортивная".

Ранее сообщалось, что новые двери установили на входе в метро со стороны Ледового Дворца Спорта. Об этом сообщила пресс-служба компании «СпецТрансСтрой».

#Город#Транспорт#Новосибирск#Метро#Окна#Кассы#Установка
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