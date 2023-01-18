В кассах метро «Спортивная» поставили бронированные стекла

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой» сообщает, что восемь новых окон с толщиной стеклопакета в 38 мм уже установлены и готовы к эксплуатации.
Стекломатериал современный, соответствует отечественным и европейским стандартам — ударостойкая серия шестой категории бронирования.
8 новых окон расположены в двух зонах станции "Спортивная".
Ранее сообщалось, что новые двери установили на входе в метро со стороны Ледового Дворца Спорта. Об этом сообщила пресс-служба компании «СпецТрансСтрой».