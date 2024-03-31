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Окна

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Мэрия Новосибирска призвала не подпускать детей к открытым окнам
В Новосибирске рассказали, как избежать несчастного случая с ребенком.
31 марта, 03:03
Как правильно мыть окна: 5 шагов до идеальной чистоты
Весна пришла, а это значит, что нужно мыть окна, ведь за зиму они накопили много серой пыли. Atas.info нашел практические советы по мытью окон.
22 марта, 12:28
2023
1 мая началась акция «Окна Победы 2023»: правила участия и трафареты для вырезания
1 мая 2023, 03:25
В кассах на станции метро «Спортивная» поставили бронированные стекла
В новой станции новосибирского метро будут установленны современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.
18 января 2023, 07:20

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