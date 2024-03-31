Мэрия Новосибирска призвала не подпускать детей к открытым окнам

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Городская администрация Новосибирска призвала родителей принять меры предосторожности, чтобы избежать возможных несчастных случаев с детьми, связанных с открытыми окнами.
В частности, жителям города рекомендуются не оставлять детей без присмотра и не размещать мебель у окон, чтобы предотвратить возможность доступа ребенка к подоконнику.
Дополнительно, местные власти рекомендуют не использовать москитные сетки на окнах, обеспечивать надежную фиксацию стеклопакетов и решеток, а также проверять правильность установки этих конструкций профессионалами. Родителям также советуется крепко держать ребенка за руку, когда показывают ему что-то за окном. Еще одним из способов обезопасить окна является снятие ручек для открытия окон.