Мэрия Новосибирска призвала не подпускать детей к открытым окнам

Дополнительно, местные власти рекомендуют не использовать москитные сетки на окнах, обеспечивать надежную фиксацию стеклопакетов и решеток, а также проверять правильность установки этих конструкций профессионалами. Родителям также советуется крепко держать ребенка за руку, когда показывают ему что-то за окном. Еще одним из способов обезопасить окна является снятие ручек для открытия окон.