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Из-за падения может произойти несчастный случай

Мэрия Новосибирска призвала не подпускать детей к открытым окнам

31 марта 2024, 03:03
Фото: 1MI
Из-за падения может произойти несчастный случай
В Новосибирске рассказали, как избежать несчастного случая с ребенком.

Городская администрация Новосибирска призвала родителей принять меры предосторожности, чтобы избежать возможных несчастных случаев с детьми, связанных с открытыми окнами.

В частности, жителям города рекомендуются не оставлять детей без присмотра и не размещать мебель у окон, чтобы предотвратить возможность доступа ребенка к подоконнику.

Дополнительно, местные власти рекомендуют не использовать москитные сетки на окнах, обеспечивать надежную фиксацию стеклопакетов и решеток, а также проверять правильность установки этих конструкций профессионалами. Родителям также советуется крепко держать ребенка за руку, когда показывают ему что-то за окном. Еще одним из способов обезопасить окна является снятие ручек для открытия окон.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Ребенок#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева#Окна
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