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Дедушка погиб

85-летний пенсионер из Новосибирска погиб, выпав из окна пансионата

25 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Дедушка погиб

85-летний пенсионер в Новосибирске выпал из окна пансионата и погиб

В Новосибирске произошел несчастный случай, в результате которого 85-летний мужчина погиб после падения из окна пансионата для пожилых людей.

В Новосибирске 85-летний мужчина погиб, выпав из окна пансионата для престарелых. Прокуратура Октябрьского района начала проверку по случаю этой трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор района Дмитрий Цуканов приехал в пансионат, чтобы провести проверочные мероприятия и оценить действия сотрудников пансионата», — указано в информации.

Ранее сотрудники при проверке обнаружили нарушения при предоставлении медицинской помощи пенсионерам, а также нарушения правил пожарной безопасности.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Эмилия Губарева#Трагедия#Пансионат
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