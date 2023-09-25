85-летний пенсионер из Новосибирска погиб, выпав из окна пансионата

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:45
В Новосибирске 85-летний мужчина погиб, выпав из окна пансионата для престарелых. Прокуратура Октябрьского района начала проверку по случаю этой трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурор района Дмитрий Цуканов приехал в пансионат, чтобы провести проверочные мероприятия и оценить действия сотрудников пансионата», — указано в информации.
Ранее сотрудники при проверке обнаружили нарушения при предоставлении медицинской помощи пенсионерам, а также нарушения правил пожарной безопасности.