Новосибирские прокуроры вновь желают закрыть пансионат«Рэмели», где гибнут старики

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«Прокуратурой направлено обращение в суд о прекращении деятельности организации. Причиной являются выявленные нарушения пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Стоит отметить, что пансионат для престарелых «Рэмели» давно взят на карандаш представителями специальных ведомств. Причиной стала гибель постояльцев — в том числе, 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова из-за возможного избиения.