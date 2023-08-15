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В пансионате могут гибнуть люди

Новосибирские прокуроры вновь желают закрыть пансионат«Рэмели», где гибнут старики

15 августа 2023, 13:16
Фото: pxhere. com
В пансионате могут гибнуть люди
В прокуратуре Новосибирской области снова хотят закрыть пансионат «Рэмели». Причиной стали выявленные нарушения.

«Прокуратурой направлено обращение в суд о прекращении деятельности организации. Причиной являются выявленные нарушения пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стоит отметить, что пансионат для престарелых «Рэмели» давно взят на карандаш представителями специальных ведомств. Причиной стала гибель постояльцев — в том числе, 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова из-за возможного избиения.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Прокуратура#Пенсионеры#Пансионат
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