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Updated Сегодня, 07:18

Старушка могла быть полностью истощена

Пролежни и истощение: сибирячка обвиняет пансионат в дурном уходе за пожилой матерью

20 августа 2023, 07:12
Фото: 1MI
Старушка могла быть полностью истощена
В Новосибирске может разгореться очередной скандал, связанный с домом престарелых. Жительница Новосибирска заявляет, что за ее матерью не ухаживали.

Как сообщает Сиб.фм, скандал разогрелся в пансионате для пожилых людей «Забота54». Сибирячка Лариса Янчук оставила в нем для ухода свою пожилую мать, однако уже через месяц обнаружила ужасающее состояние женщины. По ее словам, на крестце у старушки образовались пролежни, а организм полностью обезвожен и истощен. При этом постоялица пансионата якобы упала с кровати, но от дочери этот факт постарались скрыть.

В итоге пожилую женщину забрали из пансионата 14 августа. Осмотревший пациентку паллиативный терапевт заявил о плохом состоянии организма и немедленном лечении, сейчас бабушка находится дома под пристальным наблюдением. За пребывание в пансионате Лариса Янчук заплатила 97,6 тысяч рублей.

Однако руководство «Забота 54» не согласно с претензиями. По их словам, пенсионерку доставили в состоянии глубокой деменции, а она сама весила 40 килограмм и не ходила. При этом бабушка якобы умудрялась перелезать через бортики, что и могло привести к падению.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пенсионеры#Пенсионер#Пансионат
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