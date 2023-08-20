Пролежни и истощение: сибирячка обвиняет пансионат в дурном уходе за пожилой матерью

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщает Сиб.фм, скандал разогрелся в пансионате для пожилых людей «Забота54». Сибирячка Лариса Янчук оставила в нем для ухода свою пожилую мать, однако уже через месяц обнаружила ужасающее состояние женщины. По ее словам, на крестце у старушки образовались пролежни, а организм полностью обезвожен и истощен. При этом постоялица пансионата якобы упала с кровати, но от дочери этот факт постарались скрыть.
В итоге пожилую женщину забрали из пансионата 14 августа. Осмотревший пациентку паллиативный терапевт заявил о плохом состоянии организма и немедленном лечении, сейчас бабушка находится дома под пристальным наблюдением. За пребывание в пансионате Лариса Янчук заплатила 97,6 тысяч рублей.
Однако руководство «Забота 54» не согласно с претензиями. По их словам, пенсионерку доставили в состоянии глубокой деменции, а она сама весила 40 килограмм и не ходила. При этом бабушка якобы умудрялась перелезать через бортики, что и могло привести к падению.