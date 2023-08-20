Пролежни и истощение: сибирячка обвиняет пансионат в дурном уходе за пожилой матерью

Как сообщает Сиб.фм, скандал разогрелся в пансионате для пожилых людей «Забота54». Сибирячка Лариса Янчук оставила в нем для ухода свою пожилую мать, однако уже через месяц обнаружила ужасающее состояние женщины. По ее словам, на крестце у старушки образовались пролежни, а организм полностью обезвожен и истощен. При этом постоялица пансионата якобы упала с кровати, но от дочери этот факт постарались скрыть.