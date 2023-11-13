Чудом выжил: полуторагодовалый ребенок выпал из окна 18-го этажа в Новосибирске

Подобные случаи, когда дети без должного контроля падают из открытых окон, не являются единичными в Новосибирской области. Следственное управление по области призывает родителей не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми, если есть ребенок в комнате. Рекомендуется использовать блокировщики и другие технические устройства, чтобы предотвратить самостоятельное открытие окон. Важно помнить, что жизнь детей зависит от родителей.