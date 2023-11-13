Чудом выжил: полуторагодовалый ребенок выпал из окна 18-го этажа в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:51
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Все случилось вечером 12 ноября, когда полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18-м этаже одного из домов в Ленинском районе Новосибирска. Ребенка сразу доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По данному инциденту следственным отделом Ленинского района города была начата доследственная проверка.
Согласно предварительной информации, ребенок находился в квартире с родителями. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.