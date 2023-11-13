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Ребенок выжил

Чудом выжил: полуторагодовалый ребенок выпал из окна 18-го этажа в Новосибирске

13 ноября 2023, 04:51
Фото: СУ СК по НСО
Ребенок выжил

Ребенок выпал из окна 18-го этажа в Новосибирске

В Новосибирске ребенок выпал из окна квартиры с 18-го этажа, подробности сообщают в Следкоме.

Все случилось вечером 12 ноября, когда полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18-м этаже одного из домов в Ленинском районе Новосибирска. Ребенка сразу доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По данному инциденту следственным отделом Ленинского района города была начата доследственная проверка.

Согласно предварительной информации, ребенок находился в квартире с родителями. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Подобные случаи, когда дети без должного контроля падают из открытых окон, не являются единичными в Новосибирской области. Следственное управление по области призывает родителей не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми, если есть ребенок в комнате. Рекомендуется использовать блокировщики и другие технические устройства, чтобы предотвратить самостоятельное открытие окон. Важно помнить, что жизнь детей зависит от родителей.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева
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