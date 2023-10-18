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Девочка погибла

Директор гимназии под Новосибирском прокомментировала гибель четвероклассницы

18 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Девочка погибла
Ученица 4 класса погибла после падения из окна в Новосибирской области. Директор школы, где училась девочка, прокомментировала гибель несовершеннолетней.

В Краснообске, поселке Новосибирской области, погибла ученица четвертого класса. 15 октября произошло страшное происшествие — девочка выпала из окна. Ранее СМИ писали, что школьница выпала из окна гимназии, где училась, однако эту информацию опровергла директор Мария Пластун.

«Как прокомментировала сообщения в СМИ об инциденте, произошедшем с четвероклассницей в Новосибирском районе, директор МАОУ „Гимназия ‚Краснообская‘“ Мария Пластун, данный инцидент произошел в минувшее воскресенье, вне образовательного процесса и не на территории образовательного учреждения».

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причины этой трагедии. Среди родителей школьников в Краснообске ходят слухи о возможных причинах падения девочки. Предполагается, что она увлекалась компьютерными играми. Другие подробности неизвестны.

Четвероклассница погибла, выпав из окна гимназии под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Трагедия#18+#Гимназия
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