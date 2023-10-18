Директор гимназии под Новосибирском прокомментировала гибель четвероклассницы

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Краснообске, поселке Новосибирской области, погибла ученица четвертого класса. 15 октября произошло страшное происшествие — девочка выпала из окна. Ранее СМИ писали, что школьница выпала из окна гимназии, где училась, однако эту информацию опровергла директор Мария Пластун.
«Как прокомментировала сообщения в СМИ об инциденте, произошедшем с четвероклассницей в Новосибирском районе, директор МАОУ „Гимназия ‚Краснообская‘“ Мария Пластун, данный инцидент произошел в минувшее воскресенье, вне образовательного процесса и не на территории образовательного учреждения».
Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причины этой трагедии. Среди родителей школьников в Краснообске ходят слухи о возможных причинах падения девочки. Предполагается, что она увлекалась компьютерными играми. Другие подробности неизвестны.