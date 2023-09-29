11-летняя девочка погибла в интернате Тогучина Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Новосибирской области произошла трагедия: в интернате погибла 11-летняя девочка. Местные жители сообщили КП-Новосибирск, что ребенок получил травмы в учреждении.
29 сентября состоялись похороны девочки, которая была воспитанницей тогучинского интерната. Пока официальных комментариев от СУ СКР по Новосибирской области нет.
Один из источников СМИ сообщил, что у девочки была гематома в голове и перелом лицевой кости, возможно, она была забита насмерть. Эти травмы были обнаружены при вскрытии тела: девочку могли бить лицом или пинали ее ногами.
Источник Атас.инфо, работающий в детском доме, отказался комментировать происходящее, заявив, что все шокированы данным инцидентом и еще не отошли от сегодняшних похорон.