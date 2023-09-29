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Девочка умерла

11-летняя девочка погибла в интернате Тогучина Новосибирской области

29 сентября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Девочка умерла
Воспитанница тогучинского интерната в Новосибирской области погибла: у нее нашли гематому на голове и перелом лицевой кости.

В Новосибирской области произошла трагедия: в интернате погибла 11-летняя девочка. Местные жители сообщили КП-Новосибирск, что ребенок получил травмы в учреждении.

29 сентября состоялись похороны девочки, которая была воспитанницей тогучинского интерната. Пока официальных комментариев от СУ СКР по Новосибирской области нет.

Один из источников СМИ сообщил, что у девочки была гематома в голове и перелом лицевой кости, возможно, она была забита насмерть. Эти травмы были обнаружены при вскрытии тела: девочку могли бить лицом или пинали ее ногами.

Источник Атас.инфо, работающий в детском доме, отказался комментировать происходящее, заявив, что все шокированы данным инцидентом и еще не отошли от сегодняшних похорон.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева#Тогучин
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