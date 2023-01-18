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Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Выпускник интерната из Новосибирской области Евгений Машуков погиб в зоне СВО

Сегодня, 01:24
Фото: со страницы администрации Куйбышевского района
Военный жил в интернате
Евгений Машуков был воспитанником школы-интернета в Куйбышевском районе НСО – он погиб в ходе спецоперации, говорится на сайте администрации.

Во время специальной военной операции погиб Евгений Машуков из Новосибирской области. В свое время он был воспитанником школы-интерната в Куйбышеве.

Евгений окончил ПУ-8, отучившись на механизатора в 2008 году. Земляки отзываются о нем как о коммуникабельном человеке. Сибиряк занимался спортом.

Погиб Евгений в возрасте 31 года. Прощание с военным пройдет 18 января в родном городе. 

Ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в СВО
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Напомним, что ранее ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в зоне СВО. Он родился в рабочем поселке Краснообск в 1993 году. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#СВО#Погиб
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