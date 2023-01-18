Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
Во время специальной военной операции погиб Евгений Машуков из Новосибирской области. В свое время он был воспитанником школы-интерната в Куйбышеве.
Евгений окончил ПУ-8, отучившись на механизатора в 2008 году. Земляки отзываются о нем как о коммуникабельном человеке. Сибиряк занимался спортом.
Погиб Евгений в возрасте 31 года. Прощание с военным пройдет 18 января в родном городе.
Напомним, что ранее ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в зоне СВО. Он родился в рабочем поселке Краснообск в 1993 году.