Ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в СВО

Ефрейтор из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Как сказано в некрологе администрации, Алексей Дулин родился в рабочем поселке Краснообск в 1993 году. После окончания школы он поступил в Сибирский государственный университет геосистем и технологий.