Ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в СВО

Ефрейтор из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Как сказано в некрологе администрации, Алексей Дулин родился в рабочем поселке Краснообск в 1993 году. После окончания школы он поступил в Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
Мужчина получил воинскую специальность наводчик-оператор боевых машин пехоты, а также воинское звание – ефрейтор. Алексей погиб во время исполнения воинского долга.
Родные характеризовали сибиряка как доброго и отзывчивого, а также внимательного сына, мужа и отца. Прощание с погибшим пройдет 13 января в его родном поселке.
Напомним, что ранее в Новосибирской области простились с военнослужащим Денисом Цеценко, погибшим на Украине.