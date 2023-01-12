atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Ефрейтор из Новосибирской области Алексей Дулин погиб в СВО

Сегодня, 05:21
Фото: Администрация Краснообска
С мужчиной простятся 13 января
Алексей Дулин, военнослужащий из Новосибирской области, погиб в ходе специальной военной операции, о чем сообщили на сайте администрации Краснообска.

Ефрейтор из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Как сказано в некрологе администрации, Алексей Дулин родился в рабочем поселке Краснообск в 1993 году. После окончания школы он поступил в Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

Мужчина получил воинскую специальность наводчик-оператор боевых машин пехоты, а также воинское звание – ефрейтор. Алексей погиб во время исполнения воинского долга.

Родные характеризовали сибиряка как доброго и отзывчивого, а также внимательного сына, мужа и отца. Прощание с погибшим пройдет 13 января в его родном поселке.

Погибшего в зоне СВО Дениса Цеценко похоронили в Новосибирской области
Узнать подробнее

Напомним, что ранее в Новосибирской области простились с военнослужащим Денисом Цеценко, погибшим на Украине. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Погиб
Подпишитесь
«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске
Вчера, 09:34
Когда Новосибирск отпустят 30-градусные морозы: с 12 января-2023 придет потепление
Сегодня, 01:21
Дворы в Новосибирске завалены мусором после смены перевозчика «ЭкоТранс-Н»
Сегодня, 01:55
Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей
Сегодня, 04:37
ТОП-5 ошибок русских в китайский Новый год назвали в институте Конфуция в Новосибирке
Вчера, 10:45
Новые правила оформления больничных в 2023 году: кому будут платить больше
Сегодня, 04:52