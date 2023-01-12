О гибели 29-летнего Дениса Цеценко стало известно с сайта администрации Кыштовского района. Военнослужащий родился в селе Орловка, проживал в селе Черновка Кочковского района, а также в Новосибирске. Долгое время работал дальнобойщиком, а повестку на службу получил прямо в рейсе.