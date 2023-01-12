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Погибшего в зоне СВО Дениса Цеценко похоронили в Новосибирской области

Сегодня, 03:00
Фото: Администрация Кыштовского района/1MI
Мужчина погиб в возрасте 29 лет

В Новосибирской области простились с погибшим в СВО Денисом Цеценко

В Новосибирской области простились с военнослужащим Денисом Цеценко, который погиб в ходе специальной военной операции 11 декабря-2022. Его гибель не оставила равнодушным многих сибиряков.

О гибели 29-летнего Дениса Цеценко стало известно с сайта администрации Кыштовского района. Военнослужащий родился в селе Орловка, проживал в селе Черновка Кочковского района, а также в Новосибирске. Долгое время работал дальнобойщиком, а повестку на службу получил прямо в рейсе.

По словам главы Орловского сельсовета Сергея Криворотова, Денис был лучшим хоккеистом. Его похоронили на сельском кладбище рядом с могилой матери.  

Новость о гибели комментируют новосибирцы в соцсетях. В ВК/группе «Инцидент Новосибирск» неравнодушные оставляют комментарии с соболезнованиями, а также с рассуждениями.

Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
«Он пошёл, потому, что счёл своим долгом, защищать свой дом! От <ф…>! А вы, что хотите, что-бы, эта <…> пришла на наши земли? Мы не начинали этот бой! Но мы его закончим! Нужно, работу, наших дедов, до делать!», - пишет в комментариях Олег Ж.
«Хочется, чтобы таких новостей не было!!!», - написала Юля С.
«Видно что добряком был, земля тебе пухом».

*Орфография авторов комментариев сохранена. 

Напомним, ранее в зоне СВО погиб 40-летний Григорий Макаров. Он работал в ИНГГ СО РАН. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Погиб#СВО
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