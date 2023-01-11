40-летний житель Новосибирска погиб в зоне СВО

В институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН он работал в административно-хозяйственном отделе.

Коллеги помнят его, как прямого, честного и надежного человека, который всегда был готов придти на помощь.

Григорий Макаров погиб 4 декабря 2022 года.