40-летний житель Новосибирска погиб в зоне СВО

Сообщается, что Григорий Макаров был призван на службу в Вооруженные силы осенью, в рамках частичной мобилизации.
В институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН он работал в административно-хозяйственном отделе.
Коллеги помнят его, как прямого, честного и надежного человека, который всегда был готов придти на помощь.
Григорий Макаров погиб 4 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в специальной военной операции на Украине погиб 32-летний военный Фаниль Файзулин из Новосибирской области. Об этом стало известно из ВК-группы Усманской школы.