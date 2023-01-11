atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

40-летний житель Новосибирска погиб в зоне СВО

Сегодня, 10:56
Фото: ВК-сообщество "Новосибирск скорбит"
Мобилизованный Григорий Макаров погиб в зоне СВО

В Новосибирске погиб 40-летний мобилизованный, работавший в ИНГГ СО РАН

Об этом сообщил ВКонтакет паблик "Новосибирск скорбит", который разместил некролог, подготовленный коллегами по работе погибшего - коллективом ИНГГ СО РАН.

Сообщается, что Григорий Макаров был призван на службу в Вооруженные силы осенью, в рамках частичной мобилизации.

В институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН он работал в административно-хозяйственном отделе.
Коллеги помнят его, как прямого, честного и надежного человека, который всегда был готов придти на помощь.
Григорий Макаров погиб 4 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в специальной военной операции на Украине погиб 32-летний военный Фаниль Файзулин из Новосибирской области. Об этом стало известно из ВК-группы Усманской школы.

#Общество#Новосибирск#Погиб#СВО#Новосибирец
Подпишитесь
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Вчера, 08:27
В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января
Сегодня, 04:28
«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске
Сегодня, 09:34
Что ждать от "кракена": инфекционист Поздняков из Новосибирска о новом штамме ковида
Сегодня, 07:29
Пенсионный фонд закрыт - что работает в отделениях ПФР в Новосибирске
Сегодня, 07:01
Когда придут детские пособия за январь 2023 в Новосибирске
Сегодня, 05:13